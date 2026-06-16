Contes en musique Place François Recaborde Pau

Pau

Contes en musique

Place François Recaborde Amphithéâtre de la Ciutat, Arcuelhem! Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Marie Hélène Oustalé, Thomas Baudoin

Conte pour tous, spectacle pour tous… oui… Et si on se penchait vraiment un peu plus vers ce public si exigeant, qui ne pardonne pas l’à peu près ? Marie Hélène Oustalé et Thomas Baudoin ont unis leurs connaissances, leurs compétences, leurs musiques des mots, des flots de notes et de sons pour offrir pour la première et peut être la dernière fois un tour de contes en musique pour ces petites oreilles à partir de 5 ans. .

Place François Recaborde Amphithéâtre de la Ciutat, Arcuelhem! Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34 arcuelh@laciutat.org

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English : Contes en musique

L’événement Contes en musique Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau