Pelote basque Cesta Punta Pau Cup Master2 finale Pau
Pelote basque Cesta Punta Pau Cup Master2 finale Pau vendredi 14 août 2026.
Pau
Pelote basque Cesta Punta Pau Cup Master2 finale
Complexe de Pelote Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 19 – 19 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
La Cesta Punta Pau Cup est une compétition professionnelle intégrée à une organisation internationale appelée la Jaï alaï league qui anime la saison estivale sous le nom de Summer League.
Elle se structure autour de trois tournois distincts: Master 1, Master 2 et Slam avec 2 demi finale et 1 finale à chaque fois .
Complexe de Pelote Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Pelote basque Cesta Punta Pau Cup Master2 finale
L’événement Pelote basque Cesta Punta Pau Cup Master2 finale Pau a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pau
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