Un été au ciné Balanchine / Béjart / Pite (Ballets) Cinéma Le Méliès Pau

Informations pratiques

Pau

Un été au ciné Balanchine / Béjart / Pite (Ballets)

Cinéma Le Méliès 15 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Avec l’Opéra National de Paris .

Cinéma Le Méliès 15 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Un été au ciné Balanchine / Béjart / Pite (Ballets)

L’événement Un été au ciné Balanchine / Béjart / Pite (Ballets) Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau