AGENDA · Pau
Un été au ciné Balanchine / Béjart / Pite (Ballets) Cinéma Le Méliès Pau
jeudi 13 août 2026 · Cinéma Le Méliès · Pau
Informations pratiques
Pau
Un été au ciné Balanchine / Béjart / Pite (Ballets)
Cinéma Le Méliès 15 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Avec l’Opéra National de Paris .
Cinéma Le Méliès 15 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un été au ciné Balanchine / Béjart / Pite (Ballets)
L’événement Un été au ciné Balanchine / Béjart / Pite (Ballets) Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Palais Sorrento Pau 8 juillet 2026
- SKAB school Stage skateboard débutant-intermédiaire Skate Park de Pau Pau 8 juillet 2026
- Journée Robinson Bois de Pau Pau 8 juillet 2026
- Du bruit dans le château Rue du Château Pau 8 juillet 2026
- En mode VIP ! Rue du Château Pau 8 juillet 2026