UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pau

Un été au ciné Balanchine / Béjart / Pite (Ballets) Cinéma Le Méliès Pau

jeudi 13 août 2026 · Cinéma Le Méliès · Pau

Un été au ciné Balanchine / Béjart / Pite (Ballets) Cinéma Le Méliès Pau

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cinéma Le Méliès
Adresse
15 Place du Foirail
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

Un été au ciné Balanchine / Béjart / Pite (Ballets)

Cinéma Le Méliès 15 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Avec l’Opéra National de Paris   .

Cinéma Le Méliès 15 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un été au ciné Balanchine / Béjart / Pite (Ballets)

L’événement Un été au ciné Balanchine / Béjart / Pite (Ballets) Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)