Informations pratiques

Pau

Festival des arts de la rue: Un air de vacances

Allée Paul Valéry Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Durant 3 jours, le parc Beaumont prend Un Air de vacances ! Pour rigoler et se régaler, 9 spectacles par 9 compagnies, soient 19 représentations et un marché de producteurs de pays ! Au programme, un duo qui érige la mutation en précepte de vie (Mute Cie Orain-Bi), un autre binôme qui fait plutôt dans l’aquaconcert clownesque (Île O Cie Barolosolo), trois acrobates qui se chamaillent pour un trône perché (Mon Royaume Cie Les Ptits Bras), trois autres qui se disputent les faveurs d’Esméralda dans une version décalée de Notre-Dame de Paris (L’Autre Dame de Paris Cie Five Foot Fingers), deux frères dans une drôle de mission façon James Bond doublé par Gaston Lagaffe (Goodbye Persil Cie l’Arbre à vache), quatre jeunes circassiens dont le mouvement se fait langage pour raconter leurs voyages (Rihla Cie Tadour) et bien d’autres encore…. .

Allée Paul Valéry Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

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English : Festival des arts de la rue: Un air de vacances

L’événement Festival des arts de la rue: Un air de vacances Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau