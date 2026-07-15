La fête du Roi Rue du Château Pau
dimanche 9 août 2026 · Rue du Château · Pau
Informations pratiques
Pau
La fête du Roi
Rue du Château Quartier du château Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
10h30 Messe béarnaise Église Saint-Martin
12h Apéritif du Roi, avec le Château de Rousse et la cave de Crouseilles Place de la Déportation
14h à 19h Marché de créateurs et d’artisans d’art Boulevard du Midi .
Rue du Château Quartier du château Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 assobonroihenry@gmail.com
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English : La fête du Roi
L’événement La fête du Roi Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau
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