La fête du Roi Rue du Château Pau

Informations pratiques

Pau

La fête du Roi

Rue du Château Quartier du château Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

10h30 Messe béarnaise Église Saint-Martin

12h Apéritif du Roi, avec le Château de Rousse et la cave de Crouseilles Place de la Déportation

14h à 19h Marché de créateurs et d’artisans d’art Boulevard du Midi .

Rue du Château Quartier du château Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 assobonroihenry@gmail.com

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English : La fête du Roi

L’événement La fête du Roi Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau