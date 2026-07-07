Un été au ciné Ma mère, dieu et Sylvie Vartan Parc Ridgway Pau

Informations pratiques

Pau

Un été au ciné Ma mère, dieu et Sylvie Vartan

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Buvette & popcorn

De Ken Scott

En 1963, Esther met au monde Roland, petit dernier d’une famille nombreuse. Roland naît avec un pied-bot qui l’empêche de se tenir debout. Contre l’avis de tous, elle promet à son fils qu’il marchera comme les autres et qu’il aura une vie fabuleuse. Dès lors, Esther n’aura de cesse de tout mettre en œuvre pour tenir cette promesse. À travers des décennies d’épreuves et de miracles de la vie, ce film est le récit d’une histoire vraie, drôle et bouleversante, celle d’un destin incroyable et du plus grand amour qui soit celui d’une mère pour son enfant.

Repli au Méliès à 22h (Foirail) en cas de pluie. .

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Un été au ciné Ma mère, dieu et Sylvie Vartan

L’événement Un été au ciné Ma mère, dieu et Sylvie Vartan Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau