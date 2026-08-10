Festival des arts de la rue Un air de vacances Parc Beaumont Pau
samedi 15 août 2026 · Parc Beaumont · Pau
Informations pratiques
Pau
Festival des arts de la rue Un air de vacances
Parc Beaumont Allée Paul Valéry Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
17h 1745 GOODBYE PERSIL (Cie L’Arbre à vache)
18h10 19h25 L’AUTRE DAME DE PARIS (Cie Five Foot Fingers)
19h45 20h45 RIHLA (Cie Tadour La Carrière, Ecole des Arts du Cirque)
21h 22h STRRET SOUL TRAIN (Cie Wab & Les Etincelles)
22h15 23h DJ SET FUNK (Cie Wab & Les Etincelles) .
Parc Beaumont Allée Paul Valéry Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08
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English : Festival des arts de la rue Un air de vacances
L’événement Festival des arts de la rue Un air de vacances Pau a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Pau
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