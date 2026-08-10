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Festival des arts de la rue Un air de vacances Parc Beaumont Pau

samedi 15 août 2026 · Parc Beaumont · Pau

Festival des arts de la rue Un air de vacances Parc Beaumont Pau

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Parc Beaumont
Adresse
Allée Paul Valéry
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

Festival des arts de la rue Un air de vacances

Parc Beaumont Allée Paul Valéry Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

17h 1745 GOODBYE PERSIL (Cie L’Arbre à vache)
18h10 19h25 L’AUTRE DAME DE PARIS (Cie Five Foot Fingers)
19h45 20h45 RIHLA (Cie Tadour La Carrière, Ecole des Arts du Cirque)
21h 22h STRRET SOUL TRAIN (Cie Wab & Les Etincelles)
22h15 23h DJ SET FUNK (Cie Wab & Les Etincelles)   .

Parc Beaumont Allée Paul Valéry Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 

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English : Festival des arts de la rue Un air de vacances

L’événement Festival des arts de la rue Un air de vacances Pau a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Pau

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