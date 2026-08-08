Exposition Empreintes de Bernard PENALBA ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

Informations pratiques

Arras-en-Lavedan

Exposition Empreintes de Bernard PENALBA

ARRAS-EN-LAVEDAN 1 Rue du Gazibos Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:30:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Bernard Penalba pratique depuis l’enfance une observation attentive du monde végétal. Herbiers de jeunesse, puis albums de voyage constitués d’empreintes glanées dans les Pyrénées, en Sicile, en Indonésie ou à New York la plante est chez lui mémoire et trace, fragment d’un temps et d’un lieu vécus.

entrée libre.

Sa technique, le monotype, relève d’un geste simple et sans intermédiaire. L’encre est appliquée sur l’une des faces du végétal, puis reportée sur le papier sous la seule pression de la main de l’artiste, sans presse. De cette application délicate naît une empreinte unique, qui révèle l’essence et le langage propre de chaque plante. Penalba en explore pourtant les variations par séries, déclinant une même espèce jusqu’à son usure, comme on parcourrait une gamme.

L’organisation de l’espace demeure au cœur de son travail composition tantôt structurée, tantôt libre, où revient fréquemment la forme du cercle. Loin d’être une figure close, le cercle évoque pour l’artiste le temps et l’infini, écho lointain des disques Pi de l’Asie ancienne, associés au culte du ciel et du soleil.

Formé aux Beaux-Arts de Toulouse auprès de Bernard Arin, dans l’atelier du Scriptorium consacré à la calligraphie et à la typographie, Penalba y a développé son attachement au noir et au blanc, couleurs indissociables, entre lesquelles se joue, comme dans l’écriture, un équilibre entre forme et contre-forme.

À travers ces empreintes presque radioscopiques, l’artiste donne à voir ce que la répétition d’une espèce recèle de différence infime et rappelle que la plante, présente dès les origines et sans cesse représentée dans l’histoire de l’art, demeure une invitation à la méditation. .

ARRAS-EN-LAVEDAN 1 Rue du Gazibos Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 51 09 04

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English :

Bernard Penalba has been closely observing the plant world since childhood. From the herbariums of his youth to the travel albums he has compiled—filled with impressions gathered in the Pyrenees, Sicily, Indonesia, and New York— for him, plants are both memory and trace, fragments of a time and place he has experienced.

Free admission.

L’événement Exposition Empreintes de Bernard PENALBA Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-08-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65