Informations pratiques

Arras-en-Lavedan

Rencontres ARTS, MOTS et NATURE

Le Kairn Bistro-Librairie et Abbadiale-Maison des Arts ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Les rencontres arts, mots et nature, du 14 au 16 août, dérouleront la thématique Échos des hauts en entremêlant les disciplines artistiques.

Un avant goût vendredi à 17h, rencontre avec Michel MOUZE autour de son nouveau livre sur les vautours.

Samedi ateliers d’écriture, expo, musique.

Dimanche pièce musicale les grenouilles à 11h00, petit marché artisanal de 14h00 à 18h00, puis concert avec Tubophone et Cie.

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Le Kairn Bistro-Librairie et Abbadiale-Maison des Arts ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 abbadiale@orange.fr

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English :

The Arts, Words, and Nature festival, taking place August 14–16, will explore the theme Echoes of the Heights by bringing together various artistic disciplines.

A preview: Friday at 5:00 p.m., a discussion with Michel MOUZE about his new book on vultures.

Saturday: writing workshops, an exhibition, and music.

Sunday: the musical “Les Grenouilles” at 11:00 a.m., a small craft market from 2:00 p.m. to 6:00 p.m., followed by a concert featuring Tubophone et Cie.

L’événement Rencontres ARTS, MOTS et NATURE Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65