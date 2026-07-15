Rencontres ARTS, MOTS et NATURE Le Kairn Bistro-Librairie et Abbadiale-Maison des Arts Arras-en-Lavedan
vendredi 14 août 2026 · Le Kairn Bistro-Librairie et Abbadiale-Maison des Arts · Arras-en-Lavedan
Informations pratiques
Arras-en-Lavedan
Rencontres ARTS, MOTS et NATURE
Le Kairn Bistro-Librairie et Abbadiale-Maison des Arts ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
Les rencontres arts, mots et nature, du 14 au 16 août, dérouleront la thématique Échos des hauts en entremêlant les disciplines artistiques.
Un avant goût vendredi à 17h, rencontre avec Michel MOUZE autour de son nouveau livre sur les vautours.
Samedi ateliers d’écriture, expo, musique.
Dimanche pièce musicale les grenouilles à 11h00, petit marché artisanal de 14h00 à 18h00, puis concert avec Tubophone et Cie.
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Le Kairn Bistro-Librairie et Abbadiale-Maison des Arts ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 abbadiale@orange.fr
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English :
The Arts, Words, and Nature festival, taking place August 14–16, will explore the theme Echoes of the Heights by bringing together various artistic disciplines.
A preview: Friday at 5:00 p.m., a discussion with Michel MOUZE about his new book on vultures.
Saturday: writing workshops, an exhibition, and music.
Sunday: the musical “Les Grenouilles” at 11:00 a.m., a small craft market from 2:00 p.m. to 6:00 p.m., followed by a concert featuring Tubophone et Cie.
L’événement Rencontres ARTS, MOTS et NATURE Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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