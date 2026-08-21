Exposition « En avant pour le patrimoine mondial ! », Lavoir de Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gengoux-le-National
vendredi 18 septembre 2026 · Lavoir de Saint-Gengoux-le-National · Saint-Gengoux-le-National
Informations pratiques
Exposition « En avant pour le patrimoine mondial ! » 18 – 20 septembre Lavoir de Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’exposition « En avant pour le patrimoine mondial !» au lavoir de Saint-Gengoux-le-National.
Les quelques panneaux installés dans le lavoir du bourg vous permettront de découvrir la candidature de Cluny et des sites clunisiens au patrimoine mondial de l’Unesco.
Lavoir de Saint-Gengoux-le-National Rue du lavoir, 71460 Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Ce lavoir a été édifié au centre du village en 1857, sa toiture en impluvium est supportée par de fines colonnettes en fonte. Parking à proximité.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’exposition En avant pour le patrimoine mondial !, au lavoir de Saint-Gengoux-le-National.
© PAH Cluny-Tournus
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