Exposition « En avant pour le patrimoine mondial ! », Lavoir de Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Exposition « En avant pour le patrimoine mondial ! » 18 – 20 septembre Lavoir de Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’exposition « En avant pour le patrimoine mondial !» au lavoir de Saint-Gengoux-le-National.

Les quelques panneaux installés dans le lavoir du bourg vous permettront de découvrir la candidature de Cluny et des sites clunisiens au patrimoine mondial de l’Unesco.

Lavoir de Saint-Gengoux-le-National Rue du lavoir, 71460 Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Ce lavoir a été édifié au centre du village en 1857, sa toiture en impluvium est supportée par de fines colonnettes en fonte. Parking à proximité.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’exposition En avant pour le patrimoine mondial !, au lavoir de Saint-Gengoux-le-National.

© PAH Cluny-Tournus