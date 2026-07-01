Foire aux affiches pour la jeunesse, Bibliothèque jeunesse de Chalon-sur- Saône, Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Foire aux affiches pour la jeunesse Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque jeunesse de Chalon-sur- Saône Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Besoin de redécorer vos chambres ? Nous avons la solution. Venez choisir l’affiche qui, selon vos goûts, personnalisera votre « home ». Ne tardez pas, tic, tac, tic, tac, l’heure tourne ; il n’y en aura pas pour tout le monde !

Une affiche par enfant

Bibliothèque jeunesse de Chalon-sur- Saône 12, 12 B Place de l’Hôtel de Ville 71100 Chalon-sur- Saône Cedex, Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 90 52 50

Biblis en folie 2026

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