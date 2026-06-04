Stage d’ikebana, art floral japonais en Bourgogne Le bourg Saint-Gengoux-le-National

Saint-Gengoux-le-National

Stage d’ikebana, art floral japonais en Bourgogne

Le bourg Bevia Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : 200 – 200 – 200 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 09:00:00

fin : 2026-08-14 11:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Stage d’initiation à l’ikebana dans une ambiance zen, art floral japonais, sur 5 matinées dans un petit groupe adulte ou enfant de plus de 10 ans, dans un village médiéval en Bourgogne du Sud, région riche en activité de plein air mais aussi en visite du patrimoine.

Tout le matériel est prêté durant le cours et vous pourrez emporter les végétaux en fin de cours si vous le souhaitez.

Les bases de l’ikebana seront présentées sachant que l’enseignante est formée à l’école Ohara.

Les enfants de plus de 10 ans sont les bienvenus. .

Le bourg Bevia Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 34 72 35 assocation.bevia@laposte.net

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English : Stage d’ikebana, art floral japonais en Bourgogne

L’événement Stage d’ikebana, art floral japonais en Bourgogne Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-06-04 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II