Visite guidée Saint-Gengoux-le-National Devant l’Office de Tourisme Saint-Gengoux-le-National
Visite guidée Saint-Gengoux-le-National Devant l’Office de Tourisme Saint-Gengoux-le-National mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Gengoux-le-National
Visite guidée Saint-Gengoux-le-National
Devant l’Office de Tourisme 4 avenue de la Promenade Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-01 11:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Organisées par l’Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise en partenariat avec l’association Balade et Patrimoine, ces visites guidées invitent à découvrir les richesses historiques et architecturales de Saint-Gengoux-le-National. Au fil des ruelles médiévales, découvrez l’histoire de cette cité façonnée par l’influence de Cluny et des rois de France, à travers son église et son remarquable patrimoine bâti. La visite se termine par un moment convivial autour d’un verre de l’amitié. .
Devant l’Office de Tourisme 4 avenue de la Promenade Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 77 35 14 40 tourisme@ccscc.fr
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English : Visite guidée Saint-Gengoux-le-National
L’événement Visite guidée Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-06-18 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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