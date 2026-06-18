Rencontres gourmandes Devant l’Office de Tourisme Saint-Gengoux-le-National
Rencontres gourmandes Devant l’Office de Tourisme Saint-Gengoux-le-National dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Gengoux-le-National
Rencontres gourmandes
Devant l’Office de Tourisme Avenue de la Promenade Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-08-09 12:30:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-08-09
Deux dimanches durant l’été, les Rencontres Gourmandes vous donnent rendez-vous à Saint-Gengoux-le-National autour d’une dégustation gratuite de vins et de produits locaux.
Fromages, miels, terrines, escargotines et autres saveurs du Sud de la Côte Chalonnaise rythmeront ces deux rendez-vous estivaux.
Un moment simple et chaleureux pour prendre le temps d’échanger, de découvrir les savoir-faire locaux et de savourer les produits qui racontent notre territoire.
Cette animation est proposée par l’Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise en partenariat avec la Commune de Saint-Gengoux-le-National et l’association Balade & Patrimoine. .
Devant l’Office de Tourisme Avenue de la Promenade Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 77 35 14 40 tourisme@ccscc.fr
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English : Rencontres gourmandes
L’événement Rencontres gourmandes Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-06-18 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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