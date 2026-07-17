Visite guidée de Saint-Gengoux-le-National, site clunisien., Maison du patrimoine de Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Visite guidée de Saint-Gengoux-le-National, site clunisien. 19 et 20 septembre Maison du patrimoine de Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Gratuit, sans réservation et sans matériel à prévoir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Saint-Gengoux-le-National : ravivons la mémoire de ce site clunisien et ancien doyenné de la grande abbaye de Cluny. Vous sera relatée la grande aventure de son inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre de la candidature du bien « Cluny et les sites Clunisiens Européens ». Au cours de la balade, vous seront présentés tous les édifices historiques et leur environnement. Vous pourrez également découvrir les couleurs de la coupole de l’église, décors peints du XIIe siècle, restaurés lors de la seconde tranche de travaux.

De Villa Sancti Gangulfi , de Saint-Gengoux-le-Royal, à Saint-Gengoux-le-National en passant par Jouvence : telle est l’histoire de notre Cité.

Maison du patrimoine de Saint-Gengoux-le-National Avenue de la Promenade, 71460 Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Saint-Gengoux-le-National : ravivons la mémoire de ce site clunisien et ancien doyenné de la grande abbaye de Cluny. Vous sera relatée la grande aventure de son inscription sur la liste du Patrimoine…

©Annie VOIRET