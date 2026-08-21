Exposition « En les murs », Les Ateliers des Forges, Perreuil

Informations pratiques

Exposition « En les murs » 19 et 20 septembre Les Ateliers des Forges Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Et si entrer dans un lieu, c’était aussi entrer en soi ?

Pour cette exposition, Julien Clar, artiste multidisciplinaire installé à Montceau-les-Mines, investit les murs d’un lieu aujourd’hui marqué par l’absence et y fait renaître une forme de vie.

À travers trois œuvres — une installation, une œuvre participative et une œuvre textuelle — l’artiste transforme cet espace en un lieu d’introspection et de contemplation. Les murs qui délimitent habituellement notre espace deviennent ici le reflet de nos propres limites : celles de notre perception, de nos pensées et de notre manière d’habiter le monde.

Le visiteur est invité à pénétrer dans cet espace comme il entrerait en lui-même, à prendre possession des lieux et à se laisser traverser par les œuvres. Il pourra notamment y déposer ses regrets, ses poids et ses pensées dans Le Mur des regrets, avant peut-être de repartir plus léger.

En les murs propose ainsi un temps suspendu, propice au questionnement intérieur et à la métacognition : regarder ce qui nous entoure pour mieux observer ce qui se passe en nous.

L’exposition sera accessible pendant les Journées du patrimoine, et restera installée jusqu’au dimanche 25 octobre inclus (plusieurs visites guidées seront organisées en présence de l’artiste, pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://lesateliersdesforges.com/programmation-artistique).

Les Ateliers des Forges 292 route départementale 984 Les Forges 71510 Perreuil Perreuil 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 98 13 93 https://lesateliersdesforges.com/ https://www.facebook.com/lesateliersdesforges/;https://www.instagram.com/lesateliersdesforges/ [{« link »: « https://lesateliersdesforges.com/programmation-artistique »}, {« link »: « https://lesateliersdesforges.com/programmation-artistic »}] Les Ateliers des Forges sont un écosystème artistique et technique au service de l’art et de la culture implanté dans une ancienne usine industrielle située à l’entrée de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau.

Les Ateliers des Forges accueillent tout au long de l’année des artistes, essentiellement du spectacle vivant (théâtre, musique, chant, cirque…). Aujourd’hui, l’association élargit son champ aux arts visuels.

Depuis 2023, l’association est labellisée « petit lieu de diffusion en milieu rural » par le département de Saône et Loire.

L’association partage le site des Forges de Perreuil avec d’autres associations et entreprises liées au monde artistique et culturel. Elle est inscrite comme Tiers Lieu en Bourgogne Franche Comté. Depuis 2024, l’élargissement des lieux disponibles sur place permet des extensions du champ d’activité, avec notamment une dimension environnementale et patrimoniale.

L’association est largement ouverte sur le territoire et favorise la rencontre entre le public local et les artistes, par des sorties de résidence et des actions de médiation.

Une équipe permanente pluridisciplinaire habite et anime le lieu. Elle s’engage avec les artistes et les porteurs de projet pour donner forme à leur rêve. Gare TGV Le Creusot-Montchanin- Montceau à 10 minutes en voiture

Voie verte à 200m

Parking à l’extérieur en face de l’entrée du site et parking à l’intérieur du site

Et si entrer dans un lieu, c’était aussi entrer en soi ?

©Dimitri Clar