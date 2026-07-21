Informations pratiques

Burnhaupt-le-Haut

Exposition Engrangez de l’art

Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Près de 50 artistes investissent les granges du village pour un week-end placé sous le signe de la création. Peintres, plasticiens, sculpteurs et photographes vous invitent à découvrir leurs univers à travers une exposition collective. Au programme également la décoration en direct de la sculpture réalisée par les enfants des écoles, des animations musicales tout au long du week-end, un spectacle de la compagnie des Naz, ainsi qu’une restauration de qualité.

Près de 50 artistes investissent les granges du village pour un week-end placé sous le signe de la création. Peintres, plasticiens, sculpteurs et photographes vous invitent à découvrir leurs univers à travers une exposition collective. Au programme également la décoration en direct de la sculpture réalisée par les enfants des écoles, des animations musicales tout au long du week-end, un spectacle de la compagnie des Naz, ainsi qu’une restauration de qualité. 0 .

Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 09 32 10 engrangez.de.lart.blh@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nearly 50 artists are taking over the village barns for a weekend dedicated to creativity. Painters, visual artists, sculptors, and photographers invite you to discover their worlds through a group exhibition. Also on the program: live decoration of a sculpture created by schoolchildren, musical performances throughout the weekend, a show by the Compagnie des Naz, and high-quality dining options.

L’événement Exposition Engrangez de l’art Burnhaupt-le-Haut a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach