Exposition Entre eau et nature Sophie Piton à la P’tite Galerie La P’tite Galerie Châteaugiron

Informations pratiques

Châteaugiron

Exposition Entre eau et nature Sophie Piton à la P’tite Galerie

La P’tite Galerie 2 rue Nationale Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-04

Cette série d’aquarelles explore la nature à travers une approche sensible et spontanée. Réalisées en technique mouillé s’amusant des fondus ou par touches successives, les œuvres jouent avec la diffusion de l’eau et des pigments pour créer des atmosphères vivantes et lumineuses.

Les paysages explorent des atmosphères, des lumières et des espaces, avec une approche sensible et diffuse. En parallèle, les oiseaux guêpiers, colibris sont traités de manière plus isolée, presque comme des présences, afin de mettre en valeur leur forme, leur couleur et leur singularité.

Ce contraste entre immersion paysagère et focalisation sur le vivant structure l’ensemble de l’exposition. L’ensemble compose une invitation à ralentir, observer et se reconnecter à la nature. .

La P’tite Galerie 2 rue Nationale Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

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English :

L’événement Exposition Entre eau et nature Sophie Piton à la P’tite Galerie Châteaugiron a été mis à jour le 2026-07-01 par OT CHATEAUGIRON