Informations pratiques

Châteaugiron

Jeudis animés Breizh Party

Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-09 23:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Les rues & commerçants de Châteaugiron s’animent cet été !

Rendez-vous les jeudis 2, 9 & 16 juillet pour des soirées festives en famille dans un esprit guinguette !

Au programme ? Débutez la soirée avec des animations enfants et des crêpes proposées par l’association AAMPC. La Bretagne sera mise à l’honneur jeudi 9 juillet avec un concours de palet organisé par Kantou et une soirée dansante animée par l’association Rimandelle et le Bagad de Châteaugiron. Vous pourrez venir festoyer en famille et entre ami.e.s tout en profitant d’une offre de restauration proposée par l’Arrêt gourmand ainsi que par l’ensemble des restaurants de la rue de la Madeleine. Une buvette sera également là pour vous rafraîchir, des tables seront installées sur la place des Gâtes et rue de la Madeleine afin que vous puissiez vous restaurer ou apporter votre pique-nique pour profiter au maximum de l’ambiance festive !

Une partie de vos commerçants vous accueilleront sur des horaires élargis afin que vous puissiez les découvrir ou redécouvrir !

Nous avons déjà hâte de nous ambiancer avec vous et d’animer notre si beau centre-ville ! .

Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 63 18 92 15

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English :

L’événement Jeudis animés Breizh Party Châteaugiron a été mis à jour le 2026-07-01 par OT CHATEAUGIRON