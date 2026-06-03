Châteaugiron

L’Y Envie de voler Par Yldor Spectacle

Cour du château Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Une fable circassienne et poétique inspirée du Petit Prince. Ici, le voyageur n’est ni petit ni prince, et cherche à apprivoiser son vélo pour s’envoler avec son drôle de compagnon en forme de Y. Entre vélo artistique, roue Cyr habillée en lune et inventions poétiques, plongez dans un spectacle de cirque artisanal chargé de magie visuelle.

Durée 50 min Tout public Gratuit .

Cour du château Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 41 69

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English :

L’événement L’Y Envie de voler Par Yldor Spectacle Châteaugiron a été mis à jour le 2026-06-03 par OT CHATEAUGIRON