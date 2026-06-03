L’Y Envie de voler Par Yldor Spectacle Châteaugiron
L’Y Envie de voler Par Yldor Spectacle Châteaugiron mercredi 8 juillet 2026.
Châteaugiron
L’Y Envie de voler Par Yldor Spectacle
Cour du château Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Une fable circassienne et poétique inspirée du Petit Prince. Ici, le voyageur n’est ni petit ni prince, et cherche à apprivoiser son vélo pour s’envoler avec son drôle de compagnon en forme de Y. Entre vélo artistique, roue Cyr habillée en lune et inventions poétiques, plongez dans un spectacle de cirque artisanal chargé de magie visuelle.
Durée 50 min Tout public Gratuit .
Cour du château Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 41 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement L’Y Envie de voler Par Yldor Spectacle Châteaugiron a été mis à jour le 2026-06-03 par OT CHATEAUGIRON
À voir aussi à Châteaugiron (Ille-et-Vilaine)
- Fête de la musique Châteaugiron Châteaugiron 20 juin 2026
- ANAPNOï Polyphonies du monde Les 3 CHA Châteaugiron 20 juin 2026
- Exposition SUB-OIKOS Anaïs Lelièvre au centre d’art Les 3 CHA Le Château Châteaugiron 4 juillet 2026
- L’Artistique Visite guidée de l’art contemporain à Châteaugiron Dojo club Châteaugiron 9 juillet 2026
- Exposition Entre terre et ciel Béatrice et Joël Lemercier à la P’tite Galerie La P’tite Galerie Châteaugiron 10 juillet 2026