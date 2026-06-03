Fête de l’été Pavail en fêtes Châteaugiron
Fête de l’été Pavail en fêtes Châteaugiron samedi 4 juillet 2026.
Châteaugiron
Fête de l’été Pavail en fêtes
Four de Saint-Aubin du Pavail Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Pavail en fête organise, cette année encore, sa fête de l’été et vous donne rendez-vous le samedi 4 juillet au four à pain de Saint-Aubin du Pavail.
Au programme
– Restauration à partir de 20h
– Soirée dansante
– Feu d’artifice
Pour la restauration, deux menus
Menu adulte à 18€ Brochette de poulet, fromage, tiramisu
Menu enfant à 8€ Nuggets, frites, dessert
Réservation sur le site hello asso ou par téléphone 06 32 79 35 16 06 40 63 30 06 .
Four de Saint-Aubin du Pavail Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 32 79 35 16
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English :
L’événement Fête de l’été Pavail en fêtes Châteaugiron a été mis à jour le 2026-06-03 par OT CHATEAUGIRON
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