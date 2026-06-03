Fête de l’été Pavail en fêtes Châteaugiron samedi 4 juillet 2026.

Châteaugiron

Fête de l’été Pavail en fêtes

Four de Saint-Aubin du Pavail Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Pavail en fête organise, cette année encore, sa fête de l’été et vous donne rendez-vous le samedi 4 juillet au four à pain de Saint-Aubin du Pavail.

Au programme

– Restauration à partir de 20h

– Soirée dansante

– Feu d’artifice

Pour la restauration, deux menus

Menu adulte à 18€ Brochette de poulet, fromage, tiramisu

Menu enfant à 8€ Nuggets, frites, dessert

Réservation sur le site hello asso ou par téléphone 06 32 79 35 16 06 40 63 30 06 .

Four de Saint-Aubin du Pavail Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 32 79 35 16

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English :

L’événement Fête de l’été Pavail en fêtes Châteaugiron a été mis à jour le 2026-06-03 par OT CHATEAUGIRON