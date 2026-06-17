Les 10 kms de Châteaugiron Châteaugiron
Les 10 kms de Châteaugiron Châteaugiron dimanche 5 juillet 2026.
Châteaugiron
Les 10 kms de Châteaugiron
Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Ossé Sport Nature organise une course de 10 km à travers le centre historique de Châteaugiron. Parcours pour les enfants.
Pas de chrono ni classement. Récompense à chaque enfant. .
Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
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English :
L’événement Les 10 kms de Châteaugiron Châteaugiron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT CHATEAUGIRON
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