Châteaugiron

Les 10 kms de Châteaugiron

Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Ossé Sport Nature organise une course de 10 km à travers le centre historique de Châteaugiron. Parcours pour les enfants.

Pas de chrono ni classement. Récompense à chaque enfant. .

Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

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English :

L’événement Les 10 kms de Châteaugiron Châteaugiron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT CHATEAUGIRON