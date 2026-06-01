Ossé l’son Concert et soirée dansante Terrain des sports Châteaugiron
Ossé l’son Concert et soirée dansante Terrain des sports Châteaugiron samedi 27 juin 2026.
Châteaugiron
Ossé l’son Concert et soirée dansante
Terrain des sports Ossé Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Au programme
Concerts Jack & Mo + Salty Pudding
Soirée dansante DJ’s Fabio & Lanig
Buvette & snack sur place
Côté Repas (Sur réservation avant le 19 juin)
– Menu Adulte 18 € (Entrée incluse) Apéro, jambon à l’os / gratin, fromage et dessert.
– Menu Enfant (-12 ans) 10 € Boisson, jambon à l’os / frites et crêpe.
Entrée seule 2 €
Inscriptions & Réservations osselson35@gmail.com / 06 24 46 47 47 .
Terrain des sports Ossé Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 46 47 47
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English :
L’événement Ossé l’son Concert et soirée dansante Châteaugiron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT CHATEAUGIRON
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