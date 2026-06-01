Ossé l’son Concert et soirée dansante Terrain des sports Châteaugiron samedi 27 juin 2026.

Châteaugiron

Ossé l’son Concert et soirée dansante

Terrain des sports Ossé Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Au programme

Concerts Jack & Mo + Salty Pudding

Soirée dansante DJ’s Fabio & Lanig

Buvette & snack sur place

Côté Repas (Sur réservation avant le 19 juin)

– Menu Adulte 18 € (Entrée incluse) Apéro, jambon à l’os / gratin, fromage et dessert.

– Menu Enfant (-12 ans) 10 € Boisson, jambon à l’os / frites et crêpe.

Entrée seule 2 €

Inscriptions & Réservations osselson35@gmail.com / 06 24 46 47 47 .

Terrain des sports Ossé Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 46 47 47

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English :

L’événement Ossé l’son Concert et soirée dansante Châteaugiron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT CHATEAUGIRON