L’Artistique Visite guidée de l’art contemporain à Châteaugiron Dojo club Châteaugiron

Châteaugiron

L’Artistique Visite guidée de l’art contemporain à Châteaugiron

Dojo club 19 rue Sainte Croix Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

L’art contemporain à Châteaugiron

Reconnue pour son dynamisme culturel et artistique, Châteaugiron vous propose une immersion au cœur de l’art contemporain à travers une déambulation dans ses rues et espaces publics, où les œuvres dialoguent avec le patrimoine et l’architecture de la ville. Cette visite guidée permettra de découvrir les créations qui façonnent aujourd’hui le paysage urbain et participent à l’identité artistique de la cité.

Cette visite sera également l’occasion de franchir les portes de deux lieux d’art emblématiques de la ville. Les participants découvriront notamment la galerie Oh ! Arts etcétéra afin de mieux comprendre le rôle du galeriste et le fonctionnement d’un espace consacré à la diffusion de l’art contemporain. Le parcours se poursuivra par une immersion dans l’atelier de la sculptrice Claudine Brusorio. Les participants auront l’opportunité de découvrir son univers artistique, ses méthodes de création ainsi que les différentes étapes de réalisation de ses œuvres, tout en partageant un moment d’échange privilégié avec l’artiste autour de sa démarche et de ses sources d’inspiration.

Durée 1h30 1h45.

Parcours de visite 1.5km

Point de départ de la visite devant le dojo club de Châteaugiron (19 rue Ste Croix) .

Dojo club 19 rue Sainte Croix Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

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English :

L’événement L’Artistique Visite guidée de l’art contemporain à Châteaugiron Châteaugiron a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CHATEAUGIRON