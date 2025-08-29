Exposition Entre intérieur et extérieur, entre fils et couleurs par Aurélie Thillou Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque municipale Le Polyèdre · Bazas
Informations pratiques
Bazas
Exposition Entre intérieur et extérieur, entre fils et couleurs par Aurélie Thillou
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-07
Voyage au cœur du féminin dans ses quêtes les plus profondes, avec les créations d’Aurélie Thillou, une exposition singulière, une invitation au cœur de son œuvre, tissée de fils et de couleurs, un dialogue poétique entre intériorité et monde extérieur.
Véritable travail de patience et d’émotion, l’exposition propose de raccommoder les liens au vivant, recoudre les morceaux, tisser le chemin .
Chaque pièce est une escale, une réflexion sur la réparation, la résilience et la reconnexion à la nature et à soi-même.
Une immersion textile qui touche au cœur et à l’âme. .
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr
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English : Exposition Entre intérieur et extérieur, entre fils et couleurs par Aurélie Thillou
L’événement Exposition Entre intérieur et extérieur, entre fils et couleurs par Aurélie Thillou Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud
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