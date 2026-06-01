Exposition « Entrée, plat, dessert » en 4×3, Du 75 au 99 avenue Aristide Briand, Rennes
Exposition « Entrée, plat, dessert » en 4×3, Du 75 au 99 avenue Aristide Briand, Rennes mercredi 1 juillet 2026.
Exposition « Entrée, plat, dessert » en 4×3 1 juillet – 30 septembre Du 75 au 99 avenue Aristide Briand Ille-et-Vilaine
Gratuit – Tous les jours 24/24
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-01T00:00:00+02:00 – 2026-07-01T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-30T00:00:00+02:00 – 2026-09-30T23:59:00+02:00
Les artistes passent en cuisine. Dégustez tout l’été les créations de six artistes internationaux invités à proposer leur vision de la cuisine, des aliments et de la gastronomie. Voyage visuel et gustatif assuré, de la France jusqu’en Corée en passant par la Suisse et l’Allemagne, « Entrée, plat, dessert » vous convie à découvrir des créations inédites.
Du 75 au 99 avenue Aristide Briand 75 avenue Aristide Briand 35000 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Les artistes passent en cuisine. Dégustez tout l’été les créations de six artistes internationaux invités à proposer leur vision de la cuisine, des aliments et de la gastronomie.
© Vincent Kohler – Endives
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