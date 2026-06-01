Exposition « Entrée, plat, dessert », Lendroit, Rennes
Exposition « Entrée, plat, dessert », Lendroit, Rennes samedi 20 juin 2026.
Exposition « Entrée, plat, dessert » 20 juin – 19 septembre Lendroit Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Les artistes et la cuisine, une histoire qui dure et se prolonge cet été avec une exposition dédiée à l’édition d’artiste et à la gastronomie. Nous vous proposons une sélection de créations artistico-culinaires à déguster sur place ou à emporter. Livres, céramiques, objets, posters et déclinaisons en séries vous attendent avec plus de 60 œuvres d’artistes locaux, nationaux et internationaux. Passez à table tout l’été en composant votre menu sur place.
Lendroit 24 bis place du Colombier 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Les artistes et la cuisine, une histoire qui dure et se prolonge cet été avec une exposition dédiée à l’édition d’artiste et à la gastronomie.
© Vincent Kohler – Endives
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