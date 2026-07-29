Exposition Errances à l’Atelier de Cath Atelier de Cath Crozon

Informations pratiques

Crozon

Exposition Errances à l’Atelier de Cath

Atelier de Cath 1 Rue Surcouf Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Errances Photographe basée dans le Finistère, Agathe Sénéchal expose pour

la 1ère fois à l’Atelier de Cath. Elle mène une pratique visuelle centrée sur la représentation du minéral et du milieu sous-marin.

Son travail explore les thèmes du mouvement, de l’évolution de la matière organique et de la mémoire émotionnelle.

Réalisées à l’appareil argentique ses photographies révèlent une approche contemplative, sensible et expressive profondément connectée aux sens, aux émotions et au temps présent.

Sa démarche est le reflet d’une observation lente et attentive aspirant à mettre en lumière les nuances de la terre, les cycles, les rythmes aléatoires et les métamorphoses de ces formes vivantes libres interconnectées en évolution perpétuelle.

Vous verrez également trois céramistes Violaine Picaud, Cath. Cordonnier et La Cabane à Flot.

Exposition du 13 au 23 août 2026. Entrée libre du jeudi au dimanche Horaires 10h 12h30 et 16h30 19h ou sur rendez-vous au 06 03 10 74 13 .

Atelier de Cath 1 Rue Surcouf Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 03 10 74 13

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English :

L’événement Exposition Errances à l’Atelier de Cath Crozon a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime