Exposition Escapades picturales Gargilesse-Dampierre
Exposition Escapades picturales Gargilesse-Dampierre samedi 25 avril 2026.
Gargilesse-Dampierre
Exposition Escapades picturales
Gargilesse-Dampierre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-25
Exposition Escapades picturales à la Galerie Intramuros 36 dans le village de Gargilesse.
Venez découvrir “Peindre au fil des saisons” par les peintres Annie Guillot-Pichonnet ; Chris Ego ; Eric Baudet ; Martine Belory ; Mojeanne ; Philippe Lavigogne, et le sculpteur Alain Favier. .
Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 50 01 92 90
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English :
Escapades picturales exhibition at Galerie Intramuros 36 in the village of Gargilesse.
L’événement Exposition Escapades picturales Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Creuse
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