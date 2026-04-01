Gargilesse-Dampierre

Exposition Escapades picturales

Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-25

Exposition Escapades picturales à la Galerie Intramuros 36 dans le village de Gargilesse.

Venez découvrir “Peindre au fil des saisons” par les peintres Annie Guillot-Pichonnet ; Chris Ego ; Eric Baudet ; Martine Belory ; Mojeanne ; Philippe Lavigogne, et le sculpteur Alain Favier. .

Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 50 01 92 90

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English :

Escapades picturales exhibition at Galerie Intramuros 36 in the village of Gargilesse.

L’événement Exposition Escapades picturales Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Creuse