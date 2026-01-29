Marché aux fleurs et aux produits fermiers Gargilesse-Dampierre

Marché aux fleurs et aux produits fermiers

Place Alexandre Manceau Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:30:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Des producteurs de l’Indre mais aussi des départements limitrophes viennent vous faire découvrir leurs propositions de végétaux, de produits du terroir et d’artisanat dans les rues du village. Mais aussi sur place des expositions, espace enfants, restauration, buvette et jeu de piste à l’office !

Place Alexandre Manceau Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 86 47 94 gargilesse.evenement@gmail.com

