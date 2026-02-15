Exposition: George Sand 150 ans de mémoire Gargilesse-Dampierre
Le Bourg Gargilesse-Dampierre Indre
Dimanche 2026-06-01 10:00:00
2026-08-31 12:00:00
La maison de George Sand à Gargilesse, La Villa Algira, vous ouvre les portes de sa salle d’exposition temporaire pour une présentation de documents d’archives, inédits et de photographies.
Le Bourg Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 7 07 04 44 80 encadrerielienard@orange.fr
George Sand’s home in Gargilesse, La Villa Algira, opens the doors of its temporary exhibition room for a presentation of unpublished archive documents and photographs.
