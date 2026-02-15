Exposition Aurore Sand, souvenirs Gargilesse-Dampierre

Exposition Aurore Sand, souvenirs

La maison-atelier de Gargilesse, ancienne demeure du peintre Léon Detroy puis d’Aurore Sand, présente aujourd’hui des espaces dédiés à leurs œuvres et souvenirs.

La maison atelier dans le bourg de Gargilesse fut la demeure du peintre impressionniste, Léon Detroy qui l’a habité jusqu’à sa mort (en 1955). La maison deviendra ensuite celle d’Aurore Sand, petite fille de George. Dans ce lieu débordant de souvenirs, découvrez une pièce consacrée au peintre et une autre en hommage à Aurore (peintures, photos, objets). .

The Gargilesse house-workshop, former home of painter Léon Detroy and later of Aurore Sand, now features areas dedicated to their works and memories.

