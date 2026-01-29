Les Journées médiévales de Gargilesse Gargilesse-Dampierre
Les Journées médiévales de Gargilesse Gargilesse-Dampierre samedi 13 juin 2026.
Les Journées médiévales de Gargilesse
Gargilesse-Dampierre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche 2026-06-13 12:00:00
fin : 2026-06-13 20:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Les Journées médiévales de Gargilesse Campements, animations, marché artisanal et de produits locaux.
Plongez au cœur du Moyen Âge lors des Journées médiévales de Gargilesse, avec campements, animations et un marché artisanal mettant à l’honneur les produits locaux. .
Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire gargilesse.evenement@gmail.com
English :
Gargilesse Medieval Days: Camps, entertainment, craft and local produce market. Concert of medieval songs on June 14th at 8pm ?Flos de Spina?
