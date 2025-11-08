Expositions d’été à la Galerie du Roc Gargilesse-Dampierre
Expositions d’été à la Galerie du Roc Gargilesse-Dampierre lundi 15 juin 2026.
Gargilesse-Dampierre
Expositions d’été à la Galerie du Roc
Gargilesse-Dampierre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-06-15
Tout l’été la Galerie du Roc vous propose des expositions.
– Merle Elepano/ Huile et acrylique Exposition “Langage des fleurs colorées” et vide atelier
– Véronique Levasseur et Pascal Audin Peintures et dessins tous supports et poésie “L’art brut au pays de George Sand”
– Les délires de Lulette et Yann, P artisan d’art/ Acrylique collage huile ”Partisan des délires #3?
– Marie Sylvie Rambie Huiles et glacis “Echappée romantique”
– Annik Le Page Portraitiste de femmes, Prix Klimt huile/ “Fille unique”
– Alain Pech Peintre aérographe , Femmes fatales et autres “Divines”
– Valérie Vinci, Acrylique “Devisagements ,Espaces incertains”
– Chris Ego-Moreau et Annie Guillot-Pichonnet Peinture et artisanat d’art La vie, telle que George l’aimait. .
Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 48 76 18 22
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English :
Galerie du Roc offers exhibitions all summer long.
L’événement Expositions d’été à la Galerie du Roc Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Vallée de la Creuse
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