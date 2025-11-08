Gargilesse-Dampierre

Expositions d’été à la Galerie du Roc

Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-06-15

Tout l’été la Galerie du Roc vous propose des expositions.

– Merle Elepano/ Huile et acrylique Exposition “Langage des fleurs colorées” et vide atelier

– Véronique Levasseur et Pascal Audin Peintures et dessins tous supports et poésie “L’art brut au pays de George Sand”

– Les délires de Lulette et Yann, P artisan d’art/ Acrylique collage huile ”Partisan des délires #3?

– Marie Sylvie Rambie Huiles et glacis “Echappée romantique”

– Annik Le Page Portraitiste de femmes, Prix Klimt huile/ “Fille unique”

– Alain Pech Peintre aérographe , Femmes fatales et autres “Divines”

– Valérie Vinci, Acrylique “Devisagements ,Espaces incertains”

– Chris Ego-Moreau et Annie Guillot-Pichonnet Peinture et artisanat d’art La vie, telle que George l’aimait. .

Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 48 76 18 22

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English :

Galerie du Roc offers exhibitions all summer long.

L’événement Expositions d’été à la Galerie du Roc Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Vallée de la Creuse