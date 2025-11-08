Jam Session Gargilesse-Dampierre

Jam Session

3 rue du 8 Mai 1945 Gargilesse-Dampierre Indre

Jam Session au restaurant Le Café de Dampierre à Gargilesse-Dampierre dès 19H. Blues, jazz, rock, soul etc seront au rendez-vous de ces bœufs musicaux.

English :

Jam Session at the restaurant Le Café de Dampierre in Gargilesse-Dampierre

German :

Jam Session im Restaurant Le Café de Dampierre in Gargilesse-Dampierre

Italiano :

Jam Session al ristorante Le Café de Dampierre di Gargilesse-Dampierre

Espanol :

Jam Session en el restaurante Le Café de Dampierre en Gargilesse-Dampierre

