Exposition George Sand, l’âme des paysage Gargilesse, Nohant et autres lieux Gargilesse-Dampierre

Exposition George Sand, l’âme des paysage Gargilesse, Nohant et autres lieux

Le bourg Gargilesse-Dampierre Indre

Début : Jeudi 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

2026-06-06

À Gargilesse, village cher au cœur de George Sand, où elle aimait séjourner pour son calme, la beauté de ses paysages et l’inspiration qu’elle y trouvait, une exposition d’envergure est présentée au Château de Gargilesse, du 6 juin au 20 septembre 2026.

À travers son œuvre littéraire profondément enracinée dans le Berry, George Sand a su tisser un lien singulier entre paysage, territoire et imagination. Intimement attachée à sa terre d’adoption, elle a fait des paysages berrichons un véritable décor vivant, reflet de son engagement pour la nature, la ruralité et les traditions populaires. Mais au-delà du Berry, ses nombreux voyages nourrissent une vision élargie du territoire, dans laquelle les paysages deviennent les témoins sensibles d’une pensée en mouvement.

Dans ses romans comme La Mare au Diable ou François le Champi, les paysages ne sont pas de simples décors ils participent pleinement à la narration, incarnant les états d’âme des personnages ou les tensions sociales. 5 .

Le bourg Gargilesse-Dampierre 36190 Indre

English :

In Gargilesse, a village dear to George Sand?s heart, where she loved to stay for its peace and quiet, the beauty of its landscapes and the inspiration she found there, a major exhibition is presented at the Château de Gargilesse, from June 6 to September 20, 2026.

