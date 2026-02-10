Exposition Plume et pierres de Sand

Gargilesse-Dampierre

2026-06-15

2026-06-28

2026-06-15 2026-08-17

Découvrez l’art du vitrail avec l’artiste Stéphanie BIDAUD, originaire de la Vallée de la Creuse. L’univers de George Sand sera à l’honneur lors de cette exposition qui met en lumière l’art du verre.

Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 86 47 94 gargilesse.evenement@gmail.com

English :

Discover the art of stained glass with Creuse Valley artist Stéphanie BIDAUD. The world of George Sand will be the focus of this exhibition, which highlights the art of glass.

