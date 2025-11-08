Michoui Gargilesse-Dampierre
Michoui Gargilesse-Dampierre dimanche 28 juin 2026.
Gargilesse-Dampierre
Michoui
Place du 8 mai 1945 Gargilesse-Dampierre Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 12:50:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Le comité des fêtes de Gargilesse organise un méchoui sur la place du village de Dampierre.
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Place du 8 mai 1945 Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 83 11 gargilesse.evenement@gmail.com
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English :
The Comité des fêtes de Gargilesse is organizing a méchoui on the village square in Dampierre.
L’événement Michoui Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée de la Creuse
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