Exposition A.Thevenin: Arborescences Gargilesse-Dampierre

Exposition A.Thevenin: Arborescences

33 Rue du Père Moreau Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Pour cette exposition en hommage à George Sand, Annick Thevenin a peint avec la technique de la dendrite, technique qui fut très utilisée par la romancière, surtout célèbre pour son œuvre littéraire, mais qui toute sa vie ne cessa de dessiner et de peindre.

33 Rue du Père Moreau Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 04 44 80 encadrerielienard@orange.fr

English :

For this exhibition in tribute to George Sand, Annick Thevenin used the dendrite technique, which was widely used by the novelist, who was most famous for her literary work, but who never stopped drawing and painting throughout her life.

