Marché de producteurs locaux Gargilesse-Dampierre
Marché de producteurs locaux Gargilesse-Dampierre dimanche 17 mai 2026.
Gargilesse-Dampierre
Marché de producteurs locaux
3 rue du 8 Mai 1945 Gargilesse-Dampierre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-08-16 13:00:00
Date(s) :
2026-05-17 2026-06-14 2026-07-12 2026-08-16 2026-09-13 2026-10-11 2026-11-08
Le café de Dampierre organise un marché de productrices et producteurs locaux.
Le café de Dampierre organise, un dimanche par mois, un marché mettant à l’honneur des productrices et producteurs locaux Fruits, légumes, viandes, miels et confitures vous y attendent sur la place du village. .
3 rue du 8 Mai 1945 Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 84 16
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English :
The Café de Dampierre organizes a market for local producers.
L’événement Marché de producteurs locaux Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Vallée de la Creuse
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