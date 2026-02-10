Exposition Christiane Sand au Musée Serge Delaveau

5 Route du Pin Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Christiane Sand a consacré sa vie à faire connaître, dans le monde entier, l’œuvre de George Sand. Elle était également une artiste peintre passionnée qui a abordé de nombreux thèmes sur ses toiles. Une sélection de son travail est présentée au Musée Serge Delaveau.

.

5 Route du Pin Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 86 47 94 gargilesse.evenement@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Christiane Sand devoted her life to making George Sand?s work known worldwide. She was also a passionate painter who tackled a wide range of themes on her canvases. A selection of her work is on show at the Musée Serge Delaveau.

L’événement Exposition Christiane Sand au Musée Serge Delaveau Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-02-10 par BERRY