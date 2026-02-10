Exposition C.Césari La Vallée Noire, contrastes et couleurs Gargilesse-Dampierre

Exposition C.Césari La Vallée Noire, contrastes et couleurs

3 Place Léon Detroy Gargilesse-Dampierre Indre

Début : Dimanche 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-08-18 18:30:00

2026-07-09

L’artiste Catherine Cesari s’est inspiré d’un extrait du poème de George Sand (à Aurore 1873) pour réaliser une exposition de peinture entre abstraction et figuration…

La nature est tout ce qu’on voit, Tout ce qu’on veut, tout ce qu’on aime, Tout ce qu’on sait, Tout ce qu’on croit, Tout ce que l’on sent en soi-même George Sand. La couleur est le langage premier de Catherine Césari, choisie pour sa capacité à créer des tensions, des harmonies ou des ruptures dans un espace fragile et fécond, entre abstraction et figuration…. .

3 Place Léon Detroy Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 86 47 94 gargilesse.evenement@gmail.com

English :

Artist Catherine Cesari drew inspiration from an extract of George Sand’s poem (to Aurore 1873) to create an exhibition of paintings between abstraction and figuration…

