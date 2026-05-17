Gargilesse-Dampierre

Exposition E. Nouallier Traces & Fragments

Place Alexandre Manceau Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Exposition par Emmanuel Nouallier Traces & Fragments à Gargilesse.

Regards & interprétations d’un paysage urbain évanescent photographies & sculptures photographiques. .

Place Alexandre Manceau Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 86 47 94 gargilesse.evenement@gmail.com

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English :

Traces & Fragments exhibition by Emmanuel Nouallier in Gargilesse.

L’événement Exposition E. Nouallier Traces & Fragments Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Creuse