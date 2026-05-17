Exposition E. Nouallier Traces & Fragments Gargilesse-Dampierre
Exposition E. Nouallier Traces & Fragments Gargilesse-Dampierre dimanche 5 juillet 2026.
Gargilesse-Dampierre
Exposition E. Nouallier Traces & Fragments
Place Alexandre Manceau Gargilesse-Dampierre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Exposition par Emmanuel Nouallier Traces & Fragments à Gargilesse.
Regards & interprétations d’un paysage urbain évanescent photographies & sculptures photographiques. .
Place Alexandre Manceau Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 86 47 94 gargilesse.evenement@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traces & Fragments exhibition by Emmanuel Nouallier in Gargilesse.
L’événement Exposition E. Nouallier Traces & Fragments Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Creuse
À voir aussi à Gargilesse-Dampierre (Indre)
- Les Journées médiévales de Gargilesse Gargilesse-Dampierre 13 juin 2026
- Marché de producteurs locaux Gargilesse-Dampierre 14 juin 2026
- Expositions d’été à la Galerie du Roc Gargilesse-Dampierre 15 juin 2026
- Exposition Plume et pierres de Sand Gargilesse-Dampierre 15 juin 2026
- Michoui Gargilesse-Dampierre 28 juin 2026