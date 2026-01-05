Randonnée autour de notre village

Place du Château Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 07:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

L’association Loisirs et Culture vous propose trois parcours de randonnées à Gargilesse avec ravitaillement. Au choix 8, 12 ou 18 km.

3 .

Place du Château Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 47 03 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Loisirs et Culture association offers three walking routes in Gargilesse with refreshments. Choose from 8, 12 or 18 kms.

L’événement Randonnée autour de notre village Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Vallée de la Creuse