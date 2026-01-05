Randonnée autour de notre village Gargilesse-Dampierre
Randonnée autour de notre village Gargilesse-Dampierre dimanche 3 mai 2026.
Randonnée autour de notre village
Place du Château Gargilesse-Dampierre Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2026-05-03 07:30:00
2026-05-03
L’association Loisirs et Culture vous propose trois parcours de randonnées à Gargilesse avec ravitaillement. Au choix 8, 12 ou 18 km.
Place du Château Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 47 03 90
English :
The Loisirs et Culture association offers three walking routes in Gargilesse with refreshments. Choose from 8, 12 or 18 kms.
L’événement Randonnée autour de notre village Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Vallée de la Creuse