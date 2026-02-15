Exposition C. Ego et C. Cogne Sur les pas de George Sand

Place Alexandre Manceau Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Les artistes Chris Ego et Chantal Cogne rendent hommage à George Sand et son attachement au Berry à travers cette exposition de pastels, huiles et aquarelles.

Chris Ego et Chantal Cogne ont souhaité rendre hommage à l’attachement de George Sand au Berry, ainsi qu’à son amour pour la nature. Essentiellement composée de paysages, l’exposition s’inspire des romans champêtres de l’écrivaine et de sa vie à Nohant et Gargilesse. .

Place Alexandre Manceau Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 86 47 94 gargilesse.evenement@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Artists Chris Ego and Chantal Cogne pay tribute to George Sand and her attachment to Berry in this exhibition of pastels, oils and watercolors.

L’événement Exposition C. Ego et C. Cogne Sur les pas de George Sand Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-02-17 par BERRY