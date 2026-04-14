Exposition Esquisses vertaviennes : Lorsque tombe la nuit, L’Atelier (à Vertou), Vertou

Exposition Esquisses vertaviennes : Lorsque tombe la nuit 26 – 28 juin L’Atelier (à Vertou) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00

A la tombée de la nuit, entre chien et loup, les certitudes du jour font place au doute. Laurent Calvin observe et exprime par le dessin et la peinture cette métamorphose naturelle et perpétuelle de notre environnement et du paysage. Avec précision et délicatesse, il cherche à capter cet instant particulier où la lumière du soleil disparaît sous l’horizon et révèle un monde mystérieux. Ses toiles explorent cette transformation pour révéler le visible et l’invisible.

L’Atelier (à Vertou) 18 Rue de l’Industrie, 44120 Vertou Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Exposition Esquisses vertaviennes : Lorsque tombe la nuit de Laurent Calvin exposition culture

Laurent Calvin