Champigny-sur-Veude

Exposition Essaimer

2 Place de la Mairie et autres lieux Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-01

Après Faye Voir à Faye-la-Vineuse, La ligne et le trait à Richelieu, Essaimer à Champigny est la troisième étape de Faye Voir pour découvrir un village à travers une composition artistique en lien avec sa singularité et permettant de relier patrimoine, territoires et ceux qui les font vivre.

Après Faye Voir à Faye-la-Vineuse, La ligne et le trait à Richelieu, Essaimer à Champigny est la troisième étape de Faye Voir pour découvrir un village à travers une composition artistique en lien avec sa singularité et permettant de relier patrimoine, territoires et ceux qui les font vivre.

Pource troisième itinéraire, quatre artistes s’inscrivent dans une même circulation du vivant.

De la matière à la trace, du sol à la renaissance, leurs pratiques dessinent un cycle sensible qui va de l’enracinement à l’élévation.

Essaimer, ici, n’est pas une image mais un principe celui d’un vivant qui se transforme, circule et réapparaît ailleurs.

Les artistes Emma Bourgin, Léonard Nguyen Van Thé, Olivier Perrot et Sandrine Housseau et les artistes du village. .

2 Place de la Mairie et autres lieux Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

After Faye Voir in Faye-la-Vineuse, La ligne et le trait in Richelieu, Essaimer in Champigny is the third stage of Faye Voir , a chance to discover a village through an artistic composition linked to its uniqueness, linking heritage, territories and those who bring them to life.

L’événement Exposition Essaimer Champigny-sur-Veude a été mis à jour le 2026-04-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme