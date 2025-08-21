La Sainte Chapelle, son village et ses ruisseaux Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire

La Sainte Chapelle, son village et ses ruisseaux A pieds

La Sainte Chapelle, son village et ses ruisseaux 37120 Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 11000.0 Tarif :

Qui pourrait se douter que ce ravissant village fleuri, remarquable par son architecture, fut habité en son temps par de grands personnages ? Joyau de la Renaissance, la Sainte Chapelle fut fondée au début du XVIe siècle par les ducs de Bourbon-Montpensier, descendants de Saint-Louis.

English : La Sainte Chapelle, its village and its streams

Who would have thought that this delightful village, full of flowers, was in its time, inhabited by important people ?

Stop by the Chapelle Saint Louis ; flamboyant Gothic in style, it is remarkable for its raised nave and 11 stained glass windows, exceptional for their size and beauty.

Deutsch : La Sainte Chapelle, sein Dorf und seine Bäche

Wer könnte ahnen, dass dieses bezaubernde, blumengeschmückte Dorf, das durch seine Architektur auffällt, zu seiner Zeit von großen Persönlichkeiten bewohnt wurde? Die Sainte Chapelle, ein Juwel der Renaissance, wurde Anfang des 16. Jahrhunderts von den Herzögen von Bourbon-Montpensier, den Nachfahre

Italiano :

Chi avrebbe potuto immaginare che questo delizioso villaggio fiorito, notevole per la sua architettura, fosse un tempo la dimora di così grandi personaggi? Gioiello del Rinascimento, la Sainte Chapelle fu fondata all’inizio del XVI secolo dai duchi di Bourbon-Montpensier, discendenti di Saint-Louis.

Español : La Sainte Chapelle, su pueblo y sus arroyos

¿Quién habría podido imaginar que este encantador pueblo lleno de flores, notable por su arquitectura, fue antaño el hogar de tan grandes personajes? Joya del Renacimiento, la Sainte Chapelle fue fundada a principios del siglo XVI por los duques de Borbón-Montpensier, descendientes de Saint-Louis.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par SIT Centre-Val de Loire