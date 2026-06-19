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Exposition Essam Semestre II de Florie Thomas Saint-Rémy

Exposition Essam Semestre II de Florie Thomas Saint-Rémy vendredi 11 septembre 2026.

Adresse
Centre culturel des Fosses d'Enfer
Ville
14570 Saint-Rémy
Département
Calvados
Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Tarif

Saint-Rémy

Exposition Essam Semestre II de Florie Thomas

Centre culturel des Fosses d’Enfer Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-09-11

Exposition Essam Semestre II de Florie Thomas
Exposition du 11 septembre au 24 octobre.
Plus d’informations à venir.   .

Centre culturel des Fosses d’Enfer Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 14 11 

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English : Exposition Essam Semestre II de Florie Thomas

Exhibition: ‘Essam: Semester II’ by Florie Thomas

L’événement Exposition Essam Semestre II de Florie Thomas Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Suisse Normande

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