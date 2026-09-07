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Exposition et fonctionnement de l’ancien four à pain communal, Centre-bourg saint hilaire bonneval, Saint-Hilaire-Bonneval

samedi 19 septembre 2026 · Centre-bourg saint hilaire bonneval · Saint-Hilaire-Bonneval

Exposition et fonctionnement de l’ancien four à pain communal, Centre-bourg saint hilaire bonneval, Saint-Hilaire-Bonneval

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre-bourg saint hilaire bonneval
Adresse
87260 Saint-hilaire-Bonneval
Ville
87260 Saint-Hilaire-Bonneval
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit. Sur réservation pour le repas.

Exposition et fonctionnement de l’ancien four à pain communal Samedi 19 septembre, 10h00 Centre-bourg saint hilaire bonneval Haute-Vienne

Gratuit. Sur réservation pour le repas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Exposition de photographies, de peintures et de calligraphies autour de la nature, des paysages et du portrait.
Le four à pain sera également mis à l’honneur, avec la fabrication et la vente de pain. Un repas sur réservation sera proposé, avec un pâté de pommes de terre cuit au four à pain.

Réservation obligatoire pour le repas au 06 73 71 20 60.

Centre-bourg saint hilaire bonneval 87260 Saint-hilaire-Bonneval Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0673712060 https://www.visitlimousin.com/briance-sud-haute-vienne/ [{« type »: « phone », « value »: « 0673712060 »}] parking à proximité
Exposition de photos, de peintures, de calligraphie sur la nature.

©OT BSHV

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